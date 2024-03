Diablo 4: la nuova patch introduce il Ray Tracing e migliora la grafica, i dettagli

Dopo aver confermato che la Stagione 4 di Diablo 4 comincerà un mese più tardi rispetto a quanto previsto in origine, Blizzard Entertainment ha annunciato di aver distribuito una nuova patch per il suo hack 'n' slash. Tra le novità più interessanti abbiamo alcuni cambiamenti apportati al comparto grafico del gioco.

Come riportato all'interno del changelog della patch 1.3.5, Diablo 4 ha finalmente accolto il supporto al Ray Tracing, ora disponibile su tutte le piattaforme di riferimento. L'update va a migliorare anche l'occlusione ambientale e le ombre di contatto, per un impatto visivo che risulterà più soddisfacente che mai.

Per attivare la feature e gli altri miglioramenti grafici su PC, basterà dirigervi su Opzioni dal menu di gioco, quindi nella sezione Prestazioni potrete selezionare i vari miglioramenti grafici inclusi in questo aggiornamento. Su console, in Opzioni dal menu di gioco dovrete aprire la scheda Grafica Migliorata nella sezione Prestazioni. L'impostazione migliora la qualità dei materiali come pellicce, capelli e nebbia. Le ombre risponderanno in modo più realistico alla luce a varie distanze e saranno migliorati svariati riflessi. Per non compromettere le prestazioni complessive, questa funzionalità limita il gioco a 30 fps. Per ulteriori dettagli e dare uno sguardo ai miglioramenti visivi vi rimandiamo a questo indirizzo.

