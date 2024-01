Diablo 4 Stagione dei Costrutti: la Patch 1.3.0 aggiunge 3 oggetti e bilancia le classi

Con buon anticipo rispetto al lancio fissato per martedì 23 gennaio, Blizzard Entertainment ha diffuso il changelog della Patch 1.3.0 di Diablo 4 destinata ad accompagnare l'inizio della Stagione dei Costrutti - la terza della storia del gioco.

Riportare o quantomeno riassumere in questa sede tutti i cambiamenti pianificati dagli sviluppatori di Irvine è un'impresa alquanto ardua, dal momento che il changelog è lunghissimo. Salta immediatamente all'occhio, in ogni caso, l'introduzione di tre nuovi oggetti unici e leggendari, che a detta di Blizzard "sono mirati a influenzare abilità che devono ancora raggiungere il loro pieno potenziale". Parliamo, nello specifico, di:

Guanti d'Arme del Divoradolore (guanti unici) : infliggere danni ai nemici con abilità non Base li marchia per 3 secondi. Quando un'abilità Base colpisce per la prima volta un nemico marchiato, i danni inflitti dall'abilità Base si propagano su tutti i nemici marchiati, infliggendo il 100-200% di danni aggiuntivi;

: infliggere danni ai nemici con abilità non Base li marchia per 3 secondi. Quando un'abilità Base colpisce per la prima volta un nemico marchiato, i danni inflitti dall'abilità Base si propagano su tutti i nemici marchiati, infliggendo il 100-200% di danni aggiuntivi; Aspetto dell'Adattamento (Aspetto di Utilità) : se utilizzate con meno del 50% della risorsa massima, le abilità Base generano 3 della risorsa principale una volta per lancio. Se lanciate con almeno il 50% della risorsa massima, le abilità Base infliggono il 40-80% di danni aggiuntivi;

: se utilizzate con meno del 50% della risorsa massima, le abilità Base generano 3 della risorsa principale una volta per lancio. Se lanciate con almeno il 50% della risorsa massima, le abilità Base infliggono il 40-80% di danni aggiuntivi; Aspetto del Colosso (Aspetto Difensivo): ottenete 0,75-1,25 armatura, ma il tempo di recupero di Elusione aumenta del 100%.

Il resto del changelog è infarcito di bilanciamenti alle varie classi del gioco e agli oggetti che le contraddistinguono. In linea di massima tutti i personaggi vedranno l'efficacia delle proprie abilità aumentare, nella maggior parte dei casi mediante un incremento dei danni base, ma vi invitiamo a consultare il changelog ufficiale della patch 1.3.0 di Diablo 4 per scoprire tutte le modifiche previste, che nell'insieme andranno inevitabilmente a dare uno scossone al meta. Presenti all'appello anche alcuni interventi alle attività endgame (la Marea Infernale si attiverà allo scattare di ogni ora per un totale di 55 minuti mentre le modalità di ottenimento della Paura Distillata sono state modificate), all'interfaccia utente e all'esperienza di gioco in generale, ai quali vanno ad aggiungersi un buon numero di bug fix.

Nell'invitarvi nuovamente a consultare il changelog ufficiale, segnaliamo che la Patch 1.3.0 verrà pubblicata martedì 23 gennaio 2024 in concomitanza con il lancio della Stagione dei Costrutti di Diablo 4, che da parte sua introdurrà svariate novità contenutistiche come una serie di missioni inedite, la sfida settimanale Forche Caudine, un costrutto da utilizzare come compagno stagionale, nuove spedizioni stagionali e Malphas, Custode delle Cripte, in qualità di nuovo boss da abbattere in cambio di laute ricompense.