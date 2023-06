Diablo 4 per PC è buono, ma ha bisogno di una GPU di 16GB per pareggiare PS5

La redazione specializzata di Digital Foundry s'è ritagliata due settimane abbondanti per analizzare ogni minimo dettaglio della versione PC di Diablo 4, trovandosi dinanzi a quello che definisce come un buon porting, seppur con qualche riserva.

Il PC rappresenta da sempre la piattaforma d'elezione per Blizzard Entertainment, che possiede anche un launcher proprietario. Non contravvenendo alla storia che la caratterizza, si è presentata sul mercato con un gioco ricco di opzioni di accessibilità (dalla grandezza del font al text-to-speech), supporto ai controller e un menu grafico sufficientemente ricco. Digital Foundry fa notare che l'ampio spettro di settaggi regolabili permette a Diablo 4, opportunamente tarato verso il basso, di girare bene anche su macchine più vecchiotte, dando dunque la possibilità ad un ampio spettro di giocatori di godersi appieno i suoi incubi.

Non manca tuttavia qualche sbavatura.. Tanto per cominciare, il filmato di presentazione a basso bitrate e a 24fps stona parecchio con il look che il gioco presenta altrove. Digital Foundry reputa strano anche il limite a 30fps applicato di default alle cutscene in-game, che comunque può essere disattivato. Ma ciò che non riesce proprio a digerire è la qualità delle texture e le specifiche richieste per la loro gestione.

Per pareggiare la qualità esibita su PS5 bisogna attivare le Texture Ultra. Peccato che queste hanno bisogno di ben 16GB di VRAM, una quantitativo piuttosto elevato normalmente ad appannaggio di costose schede grafiche di fascia alta. Le Texture Ultra causano un fastidioso stuttering su GPU munite di 8GB come la RTX 2080, inoltre un test condotto da ComputerBase ha dimostrato che la RTX 4070 12GB presenta un chiaro svantaggio rispetto alla RX 6800 XT 16BGB, nonostante in termini di potenza bruta siano equiparabili. Una prova condotta su una RTX 4080 16 GB ha inoltre evidenziato che le Texture Ultra occupano ben 15 GB in totale.

Sapete cosa c'è di peggio? Le Texture di livello Alto non rappresentano una valida alternativa, essendo di qualità insoddisfacente (per non parlare di Basse e Medie), come visibile nella video analisi di Digital Foundry e nell'immagine qui sopra. Ulteriori dettagli sulla qualità della versione PC di Diablo 4 potete trovarle alla fonte.