Diablo 4: perché l'inventario non viene ampliato? Lo spiega Blizzard

L'inventario non particolarmente corposo e che tende a riempirsi velocemente è uno degli aspetti meno apprezzati dai giocatori di Diablo IV. Blizzard Entertainment ne è consapevole e, per quanto possibile, sta provando ad offrire soluzioni volte ad arginare il problema.

L'Update 1.1.1 di Diablo 4 introduce, tra le varie novità, anche il deposito grazie all'introduzione di una scheda extra. Una sola scheda però, mentre l'inventario principale resta immutato: a quanto pare dietro a questa mossa di Blizzard ci sarebbero ragione tecniche strettamente collegate alle performance del gioco, stando a quanto rivelato su Twitter dall'Associated game director Joe Piepiora.

L'autore spiega che espandere semplicemente l'inventario di Diablo IV senza un'attenta programmazione potrebbe compromettere le performance dell'opera. Nello specifico, prosegue l'Associated game director, ogni volta che i giocatori si incontrano nel corso della partita, il gioco carica anche i loro rispettivi inventari e depositi richiedendo quindi molta memoria in più per funzionare correttamente. Ampliare in maniera sconsiderata gli inventari comporterebbe dunque un utilizzo sempre più massiccio di memoria, andando così a discapito della performance. "Sostanzialmente non è tanto un problema di memoria, quanto di performance", sottolinea Piepiora, pur specificando che "i team stanno lavorando duramente per perfezionarsi in modo così da avere inventari più ampi quanto prima".

L'arrivo di un inventario più capiente in futuro non è dunque affatto escluso, sebbene si tratti di un'aggiunta che richiede più tempo ed impegno per essere implementata in modo corretto. Nel frattempo è in arrivo un fix per i Battle Pass di Diablo 4 acquistati per errore, come confermato da Adam Fletcher di Blizzard.