Diablo 4 e la personalizzazione senza limiti: i dettagli da Blizzard

Dopo aver annunciato un livestream in cui si parlerà di Battle Pass e Stagioni, Blizzard Entertainment continua a fornire nuovi dettagli su Diablo 4, questa volta soffermandosi sulla sterminata personalizzazione con cui potremo caratterizzare il nostro guerriero.

"Orde di demoni malvagi da massacrare, innumerevoli abilità da padroneggiare, dungeon da incubo e bottini da sogno: il nuovo ARPG dà la possibilità ai giocatori di portare con sé, in questo mondo, qualsiasi stile di gioco sviluppato nei precedenti capitoli di Diablo", è quanto ci promette Blizzard in un comunicato.

Il titolo permetterà di intraprendere il viaggio scegliendo le classi del Barbaro, dell'Incantatore, del Tagliagole, del Druido, del Negromante. Ma la vera novità è che, a differenza dei capitoli precedenti, in Diablo IV le opzioni di scelta per la creazione dei personaggi sono pressoché infinite. L'aspetto è a completa discrezione del giocatore, senza il vincolo di attenersi a specifici archetipi. Si potranno decidere i tratti del viso, la barba, il colore degli occhi, la tonalità della carnagione, la tinta dei capelli, i piercing e molto altro ancora. Ogni classe ha anche un'acconciatura esclusiva che la contraddistingue, motivo in più per scegliere con cura la propria classe. I giocatori possono contare anche su decine di disegni e simboli per ricoprire l'intero corpo dei personaggi, permettendo loro di essere tatuati dalla testa ai piedi. Anche il guardaroba e l'equipaggiamento, infine, saranno personalizzabili.

All’inizio del gioco verrà introdotto l'Albero delle Abilità di Diablo IV, che mette a disposizione dei giocatori molteplici abilità da potenziare e padroneggiare nel corso dell’avventura. Il tabellone Paragon, poi, è una piattaforma che permette ai giocatori di approfondire la teoria del crafting e di immergersi nel sistema di abilità di Diablo IV una volta completato l'Albero delle Abilità.



Nel frattempo sembra che Blizzard abbia inviato per sbaglio alcune Collector's Edition di Diablo 4.