Diablo 4: 'pochissimi cambiamenti al day one rispetto a Server Slam', dichiara Blizzard

Nell'ultimo periodo, in preparazione dell'ormai imminente nuova avventura targata Blizzard, l'utenza ha accolto a braccia aperte la nuova beta stress test di Diablo 4, la quale ha permesso un'ultima immersione nell'incredibile mondo di gioco ideato dal team dell'iconico franchise in attesa del 6 giugno, data del day one di Diablo 4.

Diablo 4 è uno dei migliori episodi della serie Blizzard e l'utenza è in trepidante attesa, essendo volenterosa di poter mettere le mani sul gioco a lavoro terminato da parte degli sviluppatori. Ma come sarà questo? E, soprattutto, ci saranno grossi cambiamenti rispetto a quanto visto in precedenza? Stando a quanto dichiarato dal team di sviluppo, sappiamo che la patch day one introdurrà pochissime variazioni rispetto all'ultima open beta. Significa, in altre parole, che gli utenti non dovranno aspettarsi grosse rivoluzioni per la prossima avventura di Blizzard.

A rilasciare la suddetta informazione è l'associate game director Joseph Piepiroa, che di recente ha dichiarato attraverso un post su Twitter che "la build del Server Slam non era .9, ma in realtà una versione della nostra build day one. Ci saranno pochi cambiamenti tra questa build e quella che i giocatori giocheranno al lancio". La conferma proveniente dal membro del team di Blizzard è sicuramente un'importante certezza per i giocatori di tutto il mondo che hanno apprezzato quanto visto nel corso delle scorse settimane. Manca ormai pochissimo al momento della verità: il 6 giugno è dietro l'angolo e manca meno di una settimana all'inizio di un lungo viaggio all'insegna del divertimento.