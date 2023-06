Diablo 4: è polemica per una delle meccaniche legate alle stagioni

Mentre la Stagione 1 di Diablo 4 si avvicina, Blizzard Entertainment continua a fare dichiarazioni sul funzionamento di questi aggiornamenti periodici. L'ultima di queste dichiarazioni, però, non è stata accolta benissimo dai fan.

Tramite un post di Rod Fergusson, è stato confermato che per mettere alla prova le varie meccaniche stagionali ed ottenere le ricompense a tempo sarà necessario creare ogni volta un nuovo personaggio. Se tale informazione sembrerà scontata per i veterani della serie, tutti coloro che le si sono avvicinati con il quarto capitolo sono stati colti alla sprovvista. In tanti hanno mostrato un certo fastidio al momento della pubblicazione della notizia e non è chiaro se Blizzard deciderà di modificare il modo in cui sono strutturate le stagioni per venire incontro a tutti quegli utenti che non vogliono abbandonare il loro primo eroe.

In ogni caso non manca molto ad un reveal concreto dei contenuti della Stagione 1, che dovrebbe arrivare nella seconda metà del prossimo mese. Nel frattempo, vi ricordiamo che Diablo 4 ha generato in soli 5 giorni più introiti di Diablo Immortal in un anno intero.

Avete già letto del noto streamer che ha perso un personaggio nella modalità Hardcore di Diablo 4 a causa di un bug nella schermata di caricamento?