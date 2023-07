Diablo 4: polemiche in Australia per un cartellone 'infernale', Blizzard risponde

Dopo gli inquietanti frappè di demone di Diablo 4, le fiale di sangue e i tour di tatuaggi 'infernali', la macchina promozionale di Blizzard finisce al centro di una polemica in Australia per un cartellone pubblicitario che, a detta di un cittadino di Melbourne, avrebbe 'toni anticristiani'.

Come testimoniato dall'immagine che campeggia a inizio articolo, il cartellone criticato dal cittadino di Melbourne che avrebbe aperto questo contenzioso legale con Blizzard reca impressa la data di lancio di Diablo 4 e la scritta "Benvenuta all'Inferno, Melbourne".

Stando a quanto emerso, l'accusa mossa a Blizzard sarebbe quella di 'instillare il seme del satanismo' nelle giovani menti, di provocare in loro degli incubi anticristiani e di inquietare giovani e adulti con il ricordo di quello che viene descritto come "il vero e proprio inferno passato a Melbourne nei due anni di lockdown per la pandemia da Covid-19".

I rappresentanti della locale divisione di Blizzard Entertainment che hanno curato questa campagna promozionale chiariscono pubblicamente che "il 'Benvenuto all'Inferno' presente sul cartellone si riferisce al luogo di fantasia che i giocatori devono visitare come parte dell'esperienza di gameplay da vivere per sconfiggere il villain immaginario ritratto nella pubblicità. Non afferma o implica che Brisbane o Melbourne siano 'l'Inferno' e, di conseguenza, il cartellone non veicola alcun genere di messaggio dispregiativo per queste città e per i rispettivi abitanti".

In attesa di conoscere i futuri risvolti di questa insolita battaglia legale, vi rimandiamo alla nostra recensione di Diablo 4, uno dei migliori episodi della serie Blizzard.