Diablo 4: sarà possibile completare l'avventura anche in solitaria

Come ormai ben saprete, Diablo 4 avrà una struttura molto simile a quella di un MMO e in giro per la mappa potremo incontrare altri giocatori con i quali combattere o collaborare nei vari eventi pubblici. Avere contatti con altri utenti non sarà però obbligatorio per godersi il gioco.

Nonostante il focus sulla componente multigiocatore sia molto marcato, gli sviluppatori hanno assicurato che anche i lupi solitari saranno in grado di divertirsi e potranno completare senza alcun problema l'avventura giocando da soli. Ciò ovviamente non significa che il gioco si possa avviare senza disporre di una connessione ad internet attiva, dal momento che è stato confermato che in Diablo 4 non esiste alcuna modalità offline.

Ecco infatti le parole di Angela Del Priore, lead designer del progetto:

"Non introdurremo alcun supporto alla modalità offline. Ma come ho già detto, non c'è nulla in Diablo 4 che richieda necessariamente di essere completata in gruppo. Potete tranquillamente giocare da soli e i vostri dungeon saranno privati. Le aree della mappa in cui si svolgeranno le quest principali della storia saranno anch'esse private."

Insomma, starà quindi al giocatore decidere se approfittare o meno delle funzionalità online offerte dall'attesissimo titolo Blizzard.

