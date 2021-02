Diablo 4: sarà possibile disattivare i contorni luminosi dei nemici

Diablo 4 è stato uno dei grandi protagonisti della BlizzCon 2021, evento digitale che si è tenuto la scorsa settimana e durante il quale è stato annunciato ufficialmente anche Diablo 2 Resurrected. A pochi giorni dallo show stanno emergendo nuove informazioni sul gameplay dell'atteso titolo, il quale includerà un'opzione molto gradita ai fan.

Il team di sviluppo ha infatti confermato che ai giocatori verrà permesso di disattivare i bordi rossi che appaiono sui nemici sotto tiro, sistema grazie al quale è possibile comprendere quale nemico si sta per colpire. Molti utenti non gradiscono questo effetto grafico ed quindi stata inserita un'apposita impostazione nel menu relativo all'accessibilità attraverso la quale si potrà disabilitare, rendendo così il gioco molto simile agli screenshot promozionali.

Ecco di seguito le parole di Luis Barriga, game director, in merito a quest'opzione:

"A noi piace come funziona questo sistema, ma ci siamo resi conto di come ciò risulti essere un elemento di distrazione per alcuni giocatori, al punto da rendere faticoso giocare. Per questo motivo abbiamo inserito un'opzione nel menu dell'accessibilità. Vogliamo essere sicuri che il nostro prodotto possa essere giocato da più persone possibile."

Sembra quindi che anche il quarto capitolo della celebre serie Blizzard voglia seguire un trend molto apprezzato dai fan, ovvero quello di includere una vasta gamma di opzioni per l'accessibilità grazie alle quali personalizzare l'esperienza in base alle proprie esigente.

Avete già visto la classe della Tagliagole in Diablo 4?