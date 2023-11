Diablo 4: i nuovi poteri stagionali rompono il gioco? Per Blizzard è 'divertente' così

Con l'arrivo di ogni nuova Stagione, Blizzard Entertainment ha l'opportunità di arricchire Diablo IV con sempre più contenuti aggiuntivi tra cui nuove meccaniche e nuovi poteri che talvolta, se sfruttati al meglio delle loro possibilità, rischiano anche di rompere il bilanciamento del gioco. Ma per gli sviluppatori va bene così.

Nel corso di un'intervista con il portale PCGamesN sia Rod Fergusson che Tiffany Wat, rispettivamente general manager e production director della serie Diablo, sottolineano che proprio la possibilità di rompere gli schemi con le novità introdotte nelle varie Stagioni contribuisce a rendere ancora più divertente e coinvolgente l'ultimo episodio della serie. "Credo che il sistema a Stagioni sia a volte per noi un'opportunità per rompere gli equilibri. Trovare modi per rompere il gioco fa parte dell'incredibile divertimento che trasmettono gli Action/RPG. E perché la struttura stagionale funziona così bene? Perché ad ogni Stagione hai nuove opportunità per introdurre un nuovo stile di gioco o un potere incredibile", spiega Wat.

In merito alla possibilità di riproporre meccaniche amate dai fan di Diablo e riproporle in una nuova versione, Wat afferma che il team sta prendendo seriamente in considerazione l'idea: "Ci stiamo effettivamente provando. Ho avuto numerose discussioni sul tema con l'associate game director Joe Piepiora e lui sta parlando di questa possibilità in maniera estensiva. E' una cosa che stiamo considerando ed abbiamo saputo che molte persone amano i poteri della prima Stagione". Alla BlizzCon 2023 sono emerse tante sorprese sul futuro di Diablo 4, compreso il DLC Vessel of Hatred, e chissà dunque che anche le idee discusse da Fergusson e Wat non si concretizzino a tutti gli effetti con le prossime Stagioni dell'opera.

Intanto gli Anelli degli Abietti sono al centro delle novità della Patch 1.2.2 di Diablo 4, che non smette mai di aggiornarsi.