Diablo 4: poveri Negromanti, saranno meno forti al lancio del gioco

Dopo aver ascoltato attentamente i feedback che i giocatori le hanno offerto durante l'Open Beta di Diablo 4, Blizzard Entertainment ha bilanciato, rifinito e modificato diversi aspetti del gioco. La lunga lista dei cambiamenti apportati diventeranno effettivi già a partire dal lancio della versione completa, previsto per il 6 giugno.

Sono molte le componenti di Diablo 4 sulle quali è intervenuta Blizzard, a partire dalle Spedizioni. In queste attività ha aumentato la probabilità che si presenti un evento dal 10% al 60%, inoltre ha aggiunto dei mostri minori per facilitare il completamento dell'obiettivo di uccisione di tutti i mostri, introdotto una Pozione di Cura al completamento degli obiettivi di soccorso e inserito delle meccaniche di combattimento in tutti gli obiettivi delle strutture.

Segnaliamo a tutti i giocatori che prediligono il Negromante che la loro classe è stata quella ad aver subito il ridimensionamento più cospicuo, laddove tutte le altre sono invece state lievemente rimaneggiate o addirittura potenziate. Blizzard ha apportato delle modifiche ai membri di questa classe affinché "i loro servitori risultino più vulnerabili in combattimento" e per rendere "la resurrezione dei morti una componente più attiva dello stile di gioco del Negromante".

Diablo 4 | I bilanciamenti alle classi effettivi al lancio

Barbaro

Ora la classe del Barbaro prevede una riduzione danni passiva del 10%. Gli effetti di riduzione danni di alcune abilità passive dell'Albero Abilità sono stati ridotti per compensare.

Ora l'abilità Turbine infligge più danni e consuma più furia.

Il Miglioramento Doppio Colpo ora rimborsa il suo costo totale in furia se utilizzato su bersagli storditi o a terra.

Druido

Le abilità compagni ora infliggono danni significativamente maggiori.

Tutte le abilità Ultra prevedono un tempo di recupero minore.

Le abilità Graffiata e Sminuzzamento sono state migliorate in termini di utilizzabilità.

Utilizzare un'abilità non da mutaforma riporterà il Druido alla forma umana.

Negromante

I servitori evocati ora moriranno più spesso, richiedendoti di sfruttare i cadaveri più spesso.

Molti bonus alle caratteristiche del Libro dei Morti sono stati aumentati.

I danni inflitti da Esplosione Cadaverica sono stati ridotti.

La luminosità dei Guerrieri Scheletrici e dei Maghi Scheletrici è stata ridotta.

Tagliagole

I bonus di tutte le abilità Sotterfugio sono stati aumentati.

I bonus di diverse abilità passive sono stati aumentati.

Tutte le abilità infusione prevedono un tempo di recupero maggiore.

Incantatore

I danni di Scariche Elettriche sono stati aumentati e il costo in mana è stato ridotto.

Ridotti i danni di Catena di Fulmini e ridotta l'efficacia contro i boss.

Ridotto il tempo di recupero del bonus Incantamento dell'abilità Incenerimento.

Ora i Muri di Fuoco si generano sotto ai nemici più frequentemente sfruttando il bonus Incantamento.

Aumentata la probabilità di colpo fortunato del bonus Incantamento dell'abilità Meteora.

Generale

ffetti come lo stordimento e il congelamento possono essere inflitti ai mostri élite per il doppio del tempo prima che diventino inarrestabili.

Le classi sono state rivisitate in modo che tutte abbiano accesso ad abbastanza abilità di rimozione degli effetti debilitanti.

Sono stati aggiornati molti poteri leggendari in termini di efficacia.

Anche l'Incantatore (la classe più popolare della Beta assieme al Negromante) ha visto una delle sue abilità, la Catena di Fulmini, perdere efficacia, ma in compenso ha ricevuto anche un bel po' di miglioramenti, come ad esempio alle Scariche Elettriche.

In vista del day one, Blizzard ha apportato delle modifiche anche all'Interfaccia Utente, alle Cantine e agli Incontri, oltre ad altri miglioramenti di carattere generale. Trovate la lista completa delle modifiche dettate dalla Beta sul sito ufficiale di Diablo 4.