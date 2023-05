Diablo 4: al via il preload, potete iniziare a scaricare per giocare al lancio!

L'iconico Action/RPG hack 'n slash di Blizzard Entertainment è pronto per fare il suo ritorno, e la nostra recensione di Diablo 4 conferma che il nuovo episodio è di elevata caratura. Manca pochissimo all'esordio sul mercato, ma voi potete già portarvi avanti e farvi trovare pronti per l'avventura.

Il preload di Diablo IV è infatti già attivo: a partire dalle ore 01:00 di mercoledì 31 maggio su ogni piattaforma è possibile installare il gioco completo, in attesa dello sblocco dei server che permetterà finalmente di potersi perdere nelle nuove, infernali sfide messe a punto da Blizzard. A tal proposito, ricordiamo che tutti coloro che hanno acquistato la Deluxe o Ultimate Edition di Diablo IV potranno iniziare a giocare già dalle ore 01:00 di venerdì 2 giugno, mentre tutti gli altri giocatori che hanno acquistato la Standard Edition i server saranno attivi a partire dalle ore 01:00 di martedì 6 giugno.

Insomma, manca davvero poco per immergersi nell'oscuro mondo di Sanctuarium e sfidare le forze del male, preparandosi alla feroce battaglia con Lilith. Un viaggio che si prospetta lungo e pieno di pericoli, che lascerà al giocatore la libertà di scegliere come meglio muoversi alle insidie dell'opera: buona parte della campagna di Diablo 4 non è lineare infatti, e tra combattimenti, esplorazione e segreti da scoprire la nuova opera Blizzard terrà incollati allo schermo molto a lungo.