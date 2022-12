Diablo 4, al via i preordini della Collector's Box: prezzo e contenuti (il gioco non c'è)

A pochi giorni dalla presentazione, Blizzard Entertainment ha ufficialmente dato il via ai preordini per la Scatola da Collezione Limitata di Diablo 4 (Limited Collector's Box), l'edizione più costosa e prestigiosa del nuovo hack 'n' slash. Scopriamo assieme il prezzo, dove acquistarla e i contenuti inclusi.

Prezzo e link per il preordine

La Scatola da Collezione Limitata di Diablo 4 può essere preordinata al prezzo di 109,66 euro sul sito web di Blizzard Gear. Le quantità sono prevedibilmente limitate, dunque se siete interessati vi consigliamo di procedere alla prenotazione il prima possibile. Blizzard Entertainment garantisce la spedizione del prodotto entro il 30 giugno 2023.

I contenuti della Scatola da Collezione Limitata di Diablo 4

Come si evince dal nome di quest'edizione, che viene chiamata Limited Collector's Box, il gioco non è incluso. Al suo interno trovano invece posto numerosi gadget in grado di fare felici tutti i collezionisti e gli appassionati del franchise. Nello specifico, ci sono:

Candela della Creazione (una candela elettrica con batterie incluse);

Tappetino per mouse Occulto;

Mappa del Santuario;

Spilla degli Horadrim;

Libro d'arte di Diablo IV Collector's Edition (300 pagine ricche di illustrazioni e retroscena sulla creazione del gioco);

Due stampe d'arte opache (18,54" x 10,79").

Trovate un'anteprima di tutti i contenuti inclusi nella galleria in calce a questa notizia. Il lancio del gioco, ricordiamo, è invece previsto per l'8 giugno 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC, anche nelle edizioni Standard, Digital Deluxe e Ultimate . Nell'attesa, leggete il resoconto della nostra prova di Diablo 4 per scoprire come sta venendo su la nuova creazione di Blizzard.