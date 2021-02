Diablo 4 presenta la Tagliagole: alla scoperta della nuova classe e dell'Open World

Non ci ha rivelato la data d'uscita, che sembra essere ancora piuttosto lontana, ma la comparsata di Diablo 4 alla BlizzConline si è rivelata ugualmente memorabile grazie alla presentazione della nuova classe della Tagliagole. Scopriamola assieme.

La Tagliagole (Rogue, in lingua originale) ci è stata presentata come una guerriera agile e adattabile che può specializzarsi nel combattimento ravvicinato o a distanza. È in grado di abbattere qualunque nemico con le sue armi avvelenate, eseguire potenti attacchi combinati e potenziare il suo arsenale con veleni letali e magia dell'ombra, con cui sconfigge i demoni impunemente. Questa classe, assicura Blizzard, non piacerà solo ai fan dell'archetipo originale, ma anche ai giocatori di Assassini e Cacciatori di Demoni, che noteranno alcuni dei propri trucchi preferiti.

Il panel dedicato al gioco ha inoltre gettato luce sull'open world e le meccaniche PvP di Diablo 4. A quanto pare, l'interazione online con gli altri giocatori non sarà onnipresente, bensì relegata di aree ben determinate chiamate Fields of Hatred, dove i giocatori potranno sfidarsi all'ultimo sangue oppure collaborare per affrontare degli eventi PvE. Ne abbiamo parlato nella Video Anteprima di Diablo 4 che potete visionare in apertura di questa notizia.