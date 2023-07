Diablo 4: con Prime Gaming si potranno sbloccare 4 livelli del pass gratis

Continua la collaborazione fra Twitch e Blizzard Entertainment per dare agli abbonati ad Amazon Prime Gaming una serie di ricompense esclusive di Diablo 4. Dopo aver permesso agli utenti di riscattare una skin per il cavallo in vendita anche nel negozio, ad agosto è in arrivo un altro gradito dono per l'action RPG.

Il prossimo mese, infatti, tutti coloro che dispongono di un abbonamento ad Amazon Prime Gaming potranno riscattare un pacchetto al cui interno vi sono 4 Tier Skip. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, si tratta di quattro 'gettoni' il cui riscatto permette di far avanzare immediatamente il giocatore di altrettanti livelli nel Battle Pass della Stagione 1. Insomma, stiamo parlando di un dono che velocizzerà la vostra scalata al livello 100 e vi permetterà di sbloccare più facilmente le skin della Stagione degli Abietti di Diablo 4.

Chiunque fosse interessato a riscattare il pacchetto, in arrivo tra qualche giorno, non dovrà fare altro che associare un account Amazon Prime a Twitch, dopodiché basterà visitare la sezione delle ricompense per gli abbonati e seguire le istruzioni a schermo per il riscatto. Chi invece ha già associato gli account dovrà solo premere un tasto e le ricompense verranno inviate al profilo Blizzard indicato.