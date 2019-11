Diablo 4: ecco le prime informazioni su tre delle cinque Classi Personaggio principali

In occasione della BlizzCon 2019 di Anaheim, i vertici di Blizzard Entertainment hanno svelato ufficialmente Diablo 4: dopo lo spettacolare trailer di annuncio e il video gameplay di Diablo 4, ecco i primi dettagli sulle Classi Personaggio principali.

La presentazione ufficiale del nuovo capitolo dell'epopea action ruolistica di Diablo ci regala le informazioni preliminari su tre delle cinque classi principali. La prima di esse sarà rappresentata dal Barbaro, un guerriero che basa la sua tattica sulla forza bruta e sugli attacchi a testa bassa contro i suoi nemici.

La seconda classe di Diablo 4, l'Incantatrice, permette agli utenti di attingere a un bagaglio di magie tanto ampio da comprendere incantesimi per congelare, bruciare e folgorare gli avversari di turno. La terza classe annunciata da Blizzard è invece quella del Druido, un fiero mutaforme che è in grado di dominare la sua furia trasformandosi in una bestia feroce.

Nel corso delle prossime settimane riceveremo maggiori informazioni sulle altre classi personaggio di Diablo 4. Nel frattempo, ci basti sapere che il kolossal action RPG di Blizzard arriverà su PC, PlayStation 4 e Xbox One, anche se la data di uscita ufficiale non è stata ancora annunciata.