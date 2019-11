Diablo 4: primi dettagli sul funzionamento del loot system e delle rune

L'annuncio di Diablo 4 è stato il momento più memorabile della BlizzCon 2019 (anche se nemmeno la presentazione di Overwatch 2 scherza). Non stupisce affatto, quindi, che ci sia fame di nuove informazioni sul seguito della serie hack 'n' slash più celebre di sempre, per il quale manca ancora molto tempo all'uscita.

Direttamente dal panel Diablo 4 Unveiled tenuto alla BlizzCon 2019, sono arrivati i primi dettagli sul loot system, descritto come un'evoluzione di quelli offerti in Diablo 2 e Diablo 3. Come sempre, i giocatori dovranno annientare orde di demoni alla ricerca di nuove armi, equipaggiamenti, rune e molti altri oggetti di rarità crescente al fine di aumentare a dismisura la propria potenza. Blizzard ha confermato il ritorno degli oggetti Leggendari e dei Set. I primi, saranno in numero molto maggiore rispetto al passato, mentre i secondi saranno progettati in modo da essere meno influenti, seppur efficaci. L'endgame di Diablo 3 non poteva prescindere dall'utilizzo di Set completi, una situazione che Blizzard intende modificare per offrire ai giocatori maggior libertà nella creazione delle build anche ai livelli più alti.

La compagnia di Irvine ha anche confermato che gli oggetti potranno contare su un prefisso e un affisso, oltre che sulle rune incastonate e le combinazioni delle stesse. Ad esempio, la corazza Insulating Highland Vestment of Fortifying può avere sia una runa Vex sia una runa Dol incastonate su di essa. Il prefisso Insulating garantisce il 12% di resistenza al gelo, l'affisso Fortifying offre una riduzione dei danni del 6,5%, mentre la combinazione Vex-Dol permette di ottenere un aumento del 50% della probabilità di critico dopo l'assunzione di una pozione della salute (queste ultime, saranno depredabili anche in Diablo 4).

Gli slot dell'equipaggiamento possono ospitare un elmetto, una corazza, dei guanti, dei gambali, delle calzature, una collana e due anelli, ai quali vanno ad aggiungersi due slot per armi. Il sistema di progressione di Diablo 4 sarà quindi fondato sulla ricerca di oggetti, la combinazione delle rune e sull'accoppiata talenti-abilità, descritta dal nostro Tommaso "Todd" Montagnoli nella sua anteprima di Diablo 4 redatta dopo la prova effettuata alla BlizzCon 2019.