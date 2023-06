Diablo 4 ha un problema con i cavalli: 'Quelli di Elden Ring a confronto sono astronavi'

Diablo IV è uscito ed ha ottenuto grandi consensi di critica e pubblico, ma non sono mancate comunque alcune controversie. Vi abbiamo già raccontato che gli utenti di Diablo 4 sono furiosi per le meccaniche relative ai cavalli, e scavando un po' a fondo sono tante le lamentele emerse fin qui.

Molti giocatori si sono scatenati sul forum di Reddit manifestando i loro malcontenti riguardo le cavalcature, mettendo in risalto quali sarebbero le problematiche maggiori relative a questo elemento di gameplay. "Il cavallo è oggettivamente terribile e sembra tra l'altro super sensibile alla desincronizzazione dei server. A confronto con questa schifezza il cavallo di Elden Ring sembra una dannata astronave", riporta un giocatore facendo il paragone con le cavalcature di Elden Ring, anch'esse in passato soggette a critiche da parte della community.

"Continuo sempre ad incastrarmi tra rocce o piccoli alberi", dice un altro utente, aggiungendo che i cavalli tendono anche a subire fenomeni di stuttering quando ci corre verso la parte bassa della schermata. I fastidi maggiori sembrano comunque collegate alle continue attese richieste prima di risalire sul proprio destriero: "Adoro scendere da cavallo per distruggere una barricata e poi dover attendere 20 secondi per risalirci", sottolinea un giocatore, con un altro ancora che approfondisce ulteriormente: "Quello che succede è che devi scendere, aspettare un secondo che il gioco registri la tua azione, e poi premere Spazio su PC per interagire. Poi, devi aspettare ancora 10 secondi pieni per rimontare a cavallo".

E come se non bastasse, c'è anche chi ha notato delle curiose stranezze sempre relative all'animale da trasporto: "Sono sicuro che ci sono molti che non se ne sono accorti e si chiedono perché il loro cavallo non va più veloce anche se continuano a spronarlo. Se il cursore è troppo vicino al personaggio, allora spronare non serve a molto, ma se invece il cursore è distante ecco che invece va a tutta velocità".

Cosa ne pensate di queste testimonianze? Vi ritrovate anche voi con le critiche mosse ai cavalli? Intanto Diablo 4 è già divenuto il gioco Blizzard venduto più velocemente di sempre, segnando così un record per la compagnia.