Diablo 4: il processo creativo dietro lo sviluppo dei mostri spiegato da Blizzard

Blizzard Entertainment ha fornito tante informazioni interessanti sullo sviluppo dell'atteso Diablo 4 nell'ambito dell'ultimo aggiornamento trimestrale tutto incentrato sul gioco. Tra i vari focus viene esaminato anche il processo creativo dietro lo sviluppo dei mostri.

Nick Chilano, direttore artistico associato, spiega come funziona la realizzazione dei mostri presenti nel gioco e i passaggi eseguiti dal team per dar vita alle creature che affronteremo una volta che il titolo sarà a disposizione dei giocatori: "Tutto inizia dal far sentire soddisfatto il giocatore nell'ucciderli. Il mostro deve rispondere graficamente alla sua dinamica di gioco e prevedere un che di demoniaco e sanguinario. Dovrebbero sempre tutti sembrare qualcosa di graficamente mai visto prima spennellato con una buona dose di Diablo".

"Per me - prosegue Chilano - inizia tutto da un obiettivo. Di solito è un obiettivo di progettazione relativo a ciò che deve saper fare un mostro e come dovrebbe svolgersi l'esperienza di gioco. Realizzare giochi è un processo basato sulla collaborazione. A volte una bozza grafica aiuta a veicolare un'idea, mentre in altre occasioni basta un disegno su carta". Per conferire grande credibilità alle creature nemiche è molto importante concentrare gli sforzi anche sul loro lato artistico, sottolinea Chilano: "Il livello di dettaglio artistico è sempre una sfida. I dettagli devono essere leggibili nel gioco, i colori devono abbinarsi bene, le sagome devono spiccare ma devono anche essere strutturate per il movimento e le prestazioni. Comprendere questi concetti è la chiave per far sì che i nostri mostri siano grandiosi sia da una visuale isometrica che nel ravvicinato".

Il direttore artistico spiega che per raggiungere grandi risultati "ci è servito un sistema di processi e tecnologie per poter realizzare queste creazioni fantastiche e, a dirla tutta, anche un po' disturbanti. Per farlo abbiamo assemblato un team di prima classe per creare mostri e demoni a un livello qualitativo che alza notevolmente l'asticella nella serie di Diablo". E sull'argomento conclude: "Ci piace un sacco creare nemici, mostri e creature demoniache che siano in grado di sprigionare emozioni nei nostri giocatori, che sia paura, repulsione oppure entusiasmo nell'ucciderli in pieno stile Diablo".

Il nuovo capitolo principale della serie per ora non ha una data d'uscita, ma l'ultimo aggiornamento trimestrale ha di certo fornito materiale sufficiente per tenere alta l'attenzione dei fan: a tal proposito è assicurato che Diablo 4 punterà forte sul realismo. Eccovi inoltre nuove immagini ed artwork per Diablo 4.