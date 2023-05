Diablo 4 e la promozione KFC: ecco tutte le ricompense esclusive

Blizzard Entertainment ha stretto un accordo con la nota catena KFC per dare il via ad un'esclusiva promozione che permetterà ai giocatori di Diablo 4 di ottenere una serie di elementi cosmetici.

Si tratta di un set composto da cinque diverse armi, una per ciascuna classe disponibile nell'action RPG, i cui nomi non sono altro che riferimenti al pollo o agli altri prodotti per cui la catena di fast food è nota al pubblico. Il funzionamento della promozione non dovrebbe essere molto diverso da quello visto con i codici dell'accesso anticipato all'Open Beta di qualche settimana fa. Gli utenti dovranno infatti eseguire un ordine online per poi ricevere il codice da riscattare su Battle.net per ricevere le ricompense.

Per il momento sembrerebbe che l'iniziativa sia legata esclusivamente al territorio americano e che non sia possibile ricevere un codice negli store fisici, dove in molti si stanno recando senza troppo successo nel tentativo di ottenere un codice. Per quello che riguarda invece la durata della promo, che è già attiva, questa dovrebbe terminare il prossimo 2 luglio 2023.

In attesa di scoprire se anche i giocatori italiani potranno accaparrarsi questi oggetti, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida su come ottenere skin per armi e armature di Diablo 4 con i Twitch Drops.

Avete già letto la nostra recensione di Diablo 4?