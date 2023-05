Diablo 4, pronti all'inferno? Data e orari per preload, early access e lancio del gioco

Con la pubblicazione del nuovo trailer live action di Diablo IV, da Blizzard arrivano anche tutte le informazioni essenziali in vista del debutto del gioco.

Pre-Load di Diablo IV

Con un comunicato dedicato, la software house annuncia che a partire dalla giornata di mercoledì 31 maggio sarà possibile effettuare il pre-load di Diablo IV. La funzione sarà attivata su PC (via Battle.net), Xbox Store e PlayStation Store, a partire dalle ore 1:00 della notte tra martedì 30 e mercoledì 31 maggio.

Early Access di Diablo IV

Coloro che hanno effettuato il preordine della Deluxe Edition o della Ultimate Edition di Diablo IV potranno usufruire dell'Accesso Anticipato al gioco. Quest'ultimo sarà attivato da Blizzard nella notte tra giovedì 1 e venerdì 2 giugno, sempre alle ore 1:00 in punto.

Sblocco di Diablo IV

Infine, arriverà il momento per tutti i giocatori di partire alla volta di Sanctuarium. L'appuntamento con lo sblocco completo di ogni edizione di Diablo IV è fissato ancora una volta per le ore 1:00, nella notte tra lunedì 5 e martedì 6 giugno.



Questi, in sintesi, tutti gli appuntamenti in vista dell'esordio del gioco su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Per ingannare l'attesa, potete (ri)guardare l'epico story trailer di Diablo IV confezionato da Blizzard.