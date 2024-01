Diablo 4, pronti a scoprire i segreti della Stagione 3? Blizzard fissa la data del reveal

Come preannunciato dalla macchina comunicativa di Blizzard con le recenti anticipazioni su cosa accadrà dopo la fine della Stagione del Sangue di Diablo 4, Rod Fergusson e il suo team suonano la carica sui social e invitano tutti gli esploratori di Sanctuarium a prepararsi per il reveal della prossima Season.

L'alto dirigente della casa di Irvine ha riguadagnato i social per solleticare la curiosità dei milioni di appassionati di Diablo 4 che attendono con impazienza di sapere quali saranno le novità della Stagione 3.

Alle rassicurazioni di Fergusson sull'imminente reveal della prossima fase ingame di Diablo 4 s'accompagna il teaser di Blizzard Entertainment sul "potere arcano inimmaginabile che sta per sorgere". La prima finestra mediatica che il team al seguito di Fergusson aprirà sulla Stagione 3 è prevista per martedì 16 gennaio, presumibilmente con un video speciale arricchito da un approfondimento sulle pagine del sito ufficiale della serie action ruolistica.

Quanto alle sorprese previste dalla Season 3, oltre al riferimento al potere arcano del teaser sappiamo già che ci sarà spazio per una nuova tipologia di sfida settimanale, le Forche Caudine dovre potremo gareggiare in sfide classificate con tanto di graduatoria mondiale al termine di ogni settimana che decreterà i campioni degni di entrare a far parte della Sala degli Antichi. Sapevate inoltre che a marzo Diablo 4 accoglierà riflessi e ombre in Ray Tracing su PC?