Diablo 4, tutto pronto per la Patch 1.1.4: le novità dell'update in anteprima

In virtù del patto sancito con gli appassionati di Diablo 4 dopo le aspre critiche alla Patch 1.1.0, Blizzard ci informa di essere in procinto di lanciare la Patch 1.1.4 e, nel farlo, pubblica le note in anteprima per dare modo alla community di scoprire quali saranno le principali novità di questo update.

Nel rispetto dell'accordo stretto con gli esploratori di Sanctuarium, la casa di Irvine si affaccia così sulle pagine del blog ufficiale di BioWare per stilare l'elenco completo delle numerose sorprese previste dalla Patch 1.1.4 di Diablo 4 tra migliorie, ottimizzazioni, interventi sulla 'qualità di vita' e modifiche al gameplay.

Il nuovo aggiornamento del kolossal action GDR di Blizzard porterà in dote un aumento dall'8 al 20% del bonus totale ai punti esperienza della Benedizione Stagionale Urna dell'Aggressione: nel motivare questa decisione, gli sviluppatori californiani spiegano di aver quasi triplicato il bonus dell'Urna dell'Aggressione per "rendere la Benedizione Stagionale più d'impatto e aiutare giocatori e giocatrici a raggiungere il Livello 100 più velocemente".

Gran parte del lavoro svolto da Blizzard con la Patch 1.1.4 di Diablo 4 è però legato alla chiusura dei bug, dei glitch e dei problemi segnalati dagli utenti, come la mancata visualizzazione a schermo dei nomi dei nemici, l'impossibilità di raccogliere l'Arma in Asta di Lorath e l'Amuleto Bizzarro, il blocco nella progressione segnalato durante la missione Ricordare l'Oca e l'assenza di ricompense al completamento dell'evento Massa Rigettante.

Il rollout della Patch 1.1.4 di Diablo partirà martedì 12 settembre su PC, PlayStation e Xbox. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia del video di presentazione della Stagione del Sangue di Diablo 4.