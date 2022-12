Diablo 4 provato, le nostre prime impressioni: siamo tornati all'inferno

Diablo IV è stato un grande protagonista delle ultime giornate, dopo la conferma della data d'uscita emersa nel corso dei The Game Awards 2022. L'attesa opera di Blizzard Entertainment farà il suo esordio su PC e console PlayStation e Xbox il 6 giugno 2023, a ridosso della prossima estate che si prospetta incandescente.

Il debutto sul mercato della versione completa è ancora lontano, ma abbiamo avuto modo di provare a fondo Diablo 4 e trarre così le nostre prime impressioni sul sistema di combattimento e le atmosfere del nuovo episodio della storica serie Action/RPG di stampo hack & slash. Ne abbiamo parlato anche in live in compagnia del nostro Alessandro Bruni (nel video che trovate in cima a questa notizia), che ha discusso con i follower di tutte le sensazioni che la versione di prova ci ha trasmesso.

Il primo bilancio con Diablo IV è indubbiamente positivo: il combat system ed il sistema di progressione appaiono molto più vari e sofisticati rispetto a quanto mostrato da Blizzard nei precedenti episodi della serie. Con il quarto gioco principale gli autori puntano a riunire il meglio offerto dal franchise di Diablo nel corso del tempo e, sebbene sia ancora presto per capire appieno la portata dei miglioramenti e delle novità introdotti in questo episodio, la sensazione di essere davanti ad un prodotto con le carte in regola per lasciare il segno sembrano esserci tutte.

In attesa dunque di ulteriori prove in futuro, Blizzard ha confermato che Diablo 4 avrà espansioni frequenti nel corso del tempo, volte ad arricchire in maniera sempre più consistente l'opera.