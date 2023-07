Diablo 4 e PS5 dominano in UK a giugno 2023: vendite digitali all'82%

Come rivelato da Christopher Dring del portale Games Industry, a giugno 2023 c'è stato un sostanziale dominio di Diablo IV nelle vendite software e di PlayStation 5 in quelle hardware. In aggiunta, il formato digitale sovrasta quello fisico con un notevole 82%.

Soltanto il 18% dei 3 milioni di giochi venduti nel Regno Unito (+7% rispetto a quanto registrato a giugno 2022) riguarda dunque la distribuzione retail nello scorso mese che, oltre all'Action/RPG di Blizzard Entertainment, ha visto l'uscita di altre grosse produzioni quali Final Fantasy XVI, Street Fighter 6 e F1 23.

Già in precedenza era stato confermato che le vendite di Diablo 4 in UK sono avvenute in formato digitale per il 93%: l'opera Blizzard si rivela essere il secondo gioco venduto più velocemente del 2023 sul suolo britannico calcolando le prime quattro settimane di commercializzazione, dietro soltanto ad Hogwarts Legacy nello stesso lasso di tempo. Dring tuttavia specifica che di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom non si conoscono i risultati in ambito digitale ma solo quelli retail, pertanto non è da escludere che i numeri del kolossal Nintendo possano essere superiori a quelli di Diablo IV. In ogni caso il lancio di Diablo 4 è stato il migliore della storia di Blizzard: i risultati nel Regno Unito ne sono un'ulteriore conferma.

Di seguito, ecco la Top 10 UK completa di giugno 2023, calcolando le vendite sia fisiche che digitali (Zelda escluso):

Diablo IV Final Fantasy XVI F1 23 FIFA 23 Hogwarts Legacy The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Grand Theft Auto V Street Fighter 6 NBA 2K23 Red Dead Redemption II

Per quanto riguarda i risultati in ambito console, PS5 si conferma la più venduta con una crescita del 43% rispetto a maggio 2023, merito in particolare di un taglio di prezzo del bundle con God of War Ragnarok, passato da 520 a 460 sterline. Nintendo Switch si prende invece la seconda posizione registrando però un calo nelle vendite del 20% rispetto ad un mese prima. Xbox Series X/S è in terza posizione, ma lo scorso giugno è stato positivo per le piattaforme Microsoft grazie ad un aumento del 31%.