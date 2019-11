Diablo 4 su PS5 e Xbox Scarlett? Lo suggerisce una funzionalità svelata alla BlizzCon 2019

A margine della seguitissima cerimonia di apertura della BlizzCon 2019, agli spettatori della kermesse videoludica di Anaheim non è sfuggito un dettaglio della presentazione ufficiale di Diablo 4 che si ricollega ai rumor sulla versione next-gen per PC, PS5 e Xbox Scarlett del kolossal a tinte oscure.

Sia nelle prime scene di gameplay di Diablo 4 che nei panel tenuti da Blizzard Entertainment dopo lo show di apertura della BlizzCon, viene infatti descritto l'universo di gioco come "un mondo dark senza soluzione di continutà", una dimensione videoludica da esplorare senza l'assillo delle schermate di caricamento. Il tutto, immerso in un contesto non lineare con una struttura da MMO.

A detta di Blizzard, quindi, i giocatori di Diablo 4 potranno visitare le diverse regioni della mappa senza dover attendere il caricamento dei livelli, a prescindere dalla grandezza e dalle differenze in termini artistici, grafici e contenutistici tra una zona e l'altra. Unendo questa piccola ma significativa precisazione alla volontà di Blizzard di farci attendere ancora a lungo prima di rivelare la data di uscita di Diablo 4, la community si chiede se dietro al riferimento dell'assenza di schermate di caricamento non ci sia la malcelata volontà degli autori statunitensi di lanciare Diablo 4 solo su piattaforme next-gen.

Sia Sony che Microsoft, d'altronde, promettono da tempo di azzerare i tempi di caricamento tra un livello e l'altro e di accelerare enormemente l'accesso ai dati su hard disk attraverso l'SSD iperveloce di PS5 e Xbox Scarlett. In attesa di scoprire che cosa bolle in pentola, vi rimandiamo alla lettura del nostro speciale su Diablo 4 dalla BlizzCon 2019 realizzato da Tommaso "Todd" Montagnoli.