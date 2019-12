Diablo 4 e il PvP: Blizzard intende sperimentare 'nuovi e interessanti approcci'

Intervistato da Edge, il co-fondatore di Blizzard Allen Adham ha discusso dello sviluppo di Diablo 4 e delle novità di gameplay che andranno a caratterizzare le dinamiche PvP basate sugli scontri tra gli utenti che esploreranno la dimensione horror di Sanctuary.

Consapevole del tempo trascorso dall'ultimo videogioco di Diablo che ha permesso agli appassionati di accedere a delle modalità PvP propriamente dette, Adham ha dichiarato che "il PvP è un qualcosa su cui stiamo pensando e lavorando dal primo Diablo, ma è passato molto tempo dall'ultima volta che lo abbiamo adottato, bisogna tornare a Diablo 2 per trovarlo. Siamo però nel bel mezzo della fase di sperimentazione di alcuni approcci davvero interessanti al gameplay legato alle battaglie tra giocatori, e stiamo per finalizzarli".

Sempre in relazione alle sfide PvP e alla loro integrazione nel tessuto ludico di un titolo che farà leva sulle dinamiche open world di Sanctuary e su di una struttura non lineare da MMORPG, il co-fondatre di Blizzard afferma come "le implicazioni di questo grande mondo aperto, sociale e connesso... sono un qualcosa che capirete solo giocando. La tecnologia ci consente di gestire un enorme open world senza soluzione di continuità, su ordini di grandezza maggiori di qualsiasi altra cosa abbiamo mai fatto prima di Diablo 4".

A dispetto dei numerosi aggiornamenti fornitici da Blizzard sul progetto di Diablo 4, purtroppo bisognerà pazientare ancora a lungo prima di poterci tuffare nella dimensione a tinte oscure di Sanctuary su PC, PS4, Xbox One e, presumibilmente, PS5 e Xbox Scarlett.