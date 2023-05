Diablo 4: qual è il livello massimo raggiungibile?

Vi state preparando a Diablo 4? L'hack 'n' slash di Blizzard punta a solleticare gli appassionati del genere offrendo loro un'esperienza che non si esaurisce ai titoli di coda della campagna. Come in ogni capitolo della serie che si rispetti, il vero divertimento comincia dopo, con la cavalcata verso il level cap...

In queste settimane che precedono il lancio del gioco, Blizzard Entertainment ha fissato a 100 il livello massimo raggiungibile in Diablo 4. Un numero che da solo può significare tutto e nulla, ma che l'Associate Game Director Joseph Piepora ha contribuito a contestualizzare offrendo una precisa indicazione sulle tempistiche necessarie per raggiungerlo. Discutendo con i fan del gioco, il creativo ha spiegato che "ad un giocatore medio serviranno più di 150 ore per raggiungere il livello 100". Un divertimento che tra l'altro potrà essere moltiplicato per cinque, dal momento che a circondare la schermata dei falò ci saranno ben cinque differenti classi selezionabili, ossia il Barbaro, il Druido, la Negromante, l'Incantatrice e la Tagliagole.

Ad attendere coloro che raggiungeranno il livello massimo in Diablo 4 ci sarà inoltre una sorpresa. Se siete curiosi di scoprirla subito continuate a leggere, altrimenti chiudete immediatamente questa notizia e attendente pazientemente il 6 giugno 2023, giorno in cui arriverà sul mercato nelle versioni per PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

Ebbene, i giocatori che riusciranno a raggiungere il livello 100 saranno chiamati a mettere alla prova le abilità acquisite nelle 150 ore precedenti in un combattimento contro un super boss finale. Per sconfiggerlo dovranno ottimizzare al meglio la propria build, imparare i suoi pattern d'attacco e impegnarsi al massimo. L'identità del pezzo grosso è ancora avvolta nel mistero, ma gli sviluppatori hanno anticipato che concederà ai giocatori vittoriosi un bottino monumentale. Com'è giusto che sia, ci teniamo a sottolineare.