Diablo 4 quando aprono i server? Data e orario di sblocco in Italia

Il 31 maggio inizia il preload di Diablo 4 e Blizzard si prepara a lanciare il gioco: ma quando aprono i server di Diablo 4? Da che ora possiamo iniziare a giocare? Ecco tutto quello che c'è da sapere!

Il lancio di Diablo 4 sarà diviso in due fasi, una riservata a coloro che hanno preordinato la Deluxe Edition o la Ultimate Edition e la seconda aperta a tutti.

Chi ha effettuato il preordine delle versioni Deluxe o Ultimate potrà iniziare a giocare con il gioco completo a partire dalle 01:00 del mattino del 2 giugno (notte tra giovedì e venerdì). Per tutti gli altri, i server apriranno alle 01:00 (ora italiana) del 6 giugno (notte tra lunedì e martedì).

Il preload partirà invece mercoledì 31 maggio alle 01:00 del mattino, permettendo così ai giocatori di iniziare il download e farsi trovare pronti per il day one.

Per non farvi trovare impreparati vi rimandiamo al riassunto della trama di Diablo inoltre vi ricordiamo che presto arriverà la recensione di Diablo 4, il nuovo gioco di Blizzard è indubbiamente uno dei titoli più attesi della tarda primavera e siamo sicuro che parleremo a lungo del nuovo Diablo, D4 ha tutte le carte in regola per catalizzare l'attenzione del pubblico per moltissimi mesi.