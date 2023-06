Diablo 4: quando esce la Stagione 1 del gioco Blizzard?

A quasi un mese dall’arrivo sugli scaffali, buona parte dei giocatori di Diablo 4 ha completato la campagna e si sta preparando al lancio della Stagione 1 per sviscerarne tutti i contenuti. Ma quando arriverà l’aggiornamento che segnerà l’inizio della prima stagione?

Al momento, Blizzard Entertainment non ha ancora annunciato la data d’uscita ufficiale della Stagione 1 dell’action RPG, ma sul sito è possibile leggere che la sua finestra di lancio è la seconda metà di luglio 2023. Sembra quindi che l’attesa non sarà poi così lunga e già nei prossimi giorni potrebbe arrivare un annuncio più concreto grazie al quale potremo scoprire non solo il giorno esatto in cui verrà pubblicato l’update, ma anche un filmato contenente i dettagli sugli elementi cosmetici che faranno parte del Pass Battaglia.

Per chi non lo sapesse, gli sviluppatori hanno confermato che, in maniera simile ai precedenti episodi della serie, sarà necessario creare un nuovo personaggio in ogni stagione di Diablo 4 per godersi le novità in termini di gameplay e sbloccare le ricompense. Sarà inoltre fondamentale aver completato almeno una volta la campagna, quindi fareste meglio ad affrettarvi a portare a termine la storia prima del debutto della Stagione 1.

