Diablo 4: i ratti al centro di una folle teoria, saprebbero dove sono le leggendarie

Mentre si aspetta con ansia la diretta dedicata al reveal della Stagione 1 di Diablo 4, i fan dell'Action RPG Blizzard Entertainment stanno chiacchierando sui social in merito ad una bizzarra teoria che coinvolge i roditori di Sanctuarium.

Stando alle ipotesi dei giocatori, i ratti sarebbero in grado di fiutare il loot più prezioso. A dichiararlo sono svariati utenti, secondo i quali sarebbe stato sufficiente seguire il flusso di topi all'interno dei dungeon per trovare quei gruppi di demoni e creature che, una volta sconfitti, avrebbero lasciato cadere a terra un pezzo d'equipaggiamento leggendario o addirittura unico. Per quanto improbabile, se ciò fosse vero significherebbe che seguire il flusso di ratti condurrebbe dritti verso quei gruppetti di nemici che nascondono il bottino più prezioso.

Ovviamente si tratta di una teoria e non è affatto detto che chi sostiene che i ratti sappiano trovare le armi e le armature uniche/leggendarie abbiano avuto semplicemente fortuna.

In attesa di un commento degli sviluppatori, vi ricordiamo che i loot goblin sono diventati il nuovo incubo dei giocatori Hardcore di Diablo 4, a causa di un particolare modificatore dei dungeon endgame in grado di eliminarli in un batter d'occhio.

