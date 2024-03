Diablo 4 e Ray Tracing: un video mostra le migliorie grafiche, notate le differenze?

L'attesissimo arrivo di Diablo 4 'gratis' su Xbox e PC Game Pass non è la sola novità che ha interessato il kolossal action GDR di Blizzard negli ultimi giorni: la casa di Irvine si è infatti premurata di lanciare una patch che ha introdotto il Ray Tracing.

Lo youtuber ElAnalistaDeBits ha così colto l'occasione per realizzare un filmato di approfondimento che ci aiuta a 'fare luce' sulle migliore grafiche promesse da questo aggiornamento gratuito. L'ormai celebre creatore di contenuti specializzato in video raffronti ha esplorato i quattro angoli dell'enorme mappa open world di Sanctuarium per capire, appunto, quali benefici è in grado di apportare a livello grafico la patch che consente agli utenti di Diablo 4 di abilitare gli effetti di illuminazione in tempo reale gestiti dal Ray Tracing.

Il nuovo video confezionato dallo youtuber prende in esame le ombre, i riflessi, il sistema di occlusione ambientale e il framerate, con lo scarto nella frequenza di aggiornamento delle immagini a schermo ravvisabile decidendo di attivare o meno il DLSS 3. L'analisi di ElAnalistaDeBits evidenzia lo scarso impatto del Ray Tracing nell'esperienza ludica e visiva restituita complessivamente dal titolo, un aspetto dovuto più all'ottimo lavoro svolto dagli artisti digitali di Blizzard nel dare vita a Sanctuarium che all'effettivo impatto delle tecnologie Ray Tracing applicate nella gestione dell'illuminazione, delle ombre e dei riflessi.

