Diablo 4: il reset delle abilità sarà quasi gratis nelle prime ore di gioco

Mentre ci avviciniamo sempre più al giorno dell'uscita di Diablo 4, Activision Blizzard diffonde nuovi dettagli sulle meccaniche dell'action RPG. A tal proposito, uno degli sviluppatori ha svelato come funzionerà il respec.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, il respec consiste in quel sistema attraverso il quale i giocatori possono ottenere una sorta di rimborso dei punti abilità. Tale funzionalità, fondamentale per la modifica di una build, ha un funzionamento differente in ogni gioco e nel caso di Diablo 4 subirà delle modifiche nel corso dell'avventura. Stando alle parole del lead class designer, Adam Jackson, per tuta la durata della campagna sarà possibile annullare i punti abilità spesi nello skill tree a costo zero o ad una cifra irrisoria. Ovviamente il prezzo da pagare subirà un incremento notevole in un secondo momento, sebbene ciò non renderà impossibile apportare modifiche all'albero delle abilità, visto che con il completamento di missioni e dungeon sarà possibile accumulare grosse cifre di denaro.

In attesa di saperne di più sul gioco in uscita il prossimo 6 giugno 2023, vi ricordiamo che è stato svelato il quantitativo di ore necessarie per raggiungere il level cap di Diablo 4. Sembrerebbe inoltre che vi sia un'opzione per saltare la campagna di Diablo 4, sebbene questa non sia disponibile sin da subito.