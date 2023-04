Diablo 4: resettare gli attributi sarà piuttosto economico, parola di Blizzard

Se siete tra coloro che fanno spesso ricorso al Respeccing (che consiste nel resettare gli attributi del proprio personaggio e redistribuirli per renderlo più equilibrato, se necessario) nei giochi di ruolo e in particolare in Diablo, ci sono buone notizie: sarà presente in Diablo IV e non costerà neanche troppo.

A confermarlo è stato Rod Fergusson, director del celebre brand targato Blizzard Entertainment, che ha speso alcune parole sull'argomento: "Non richiederà spese proibitive e lo abbiamo semplificato permettendo di rimborsare un solo punto abilità oppure l'intero albero delle abilità in una botta sola", afferma Fergusson. Sebbene sia verosimile che le spese di denaro in-game diventino sempre più consistenti a seconda di quanto è sviluppato il nostro personaggio, effettuare il reset delle abilità non richiederà comunque una spesa consistente delle proprie risorse monetarie, di fatto facilitando ancora di più la personalizzazione del proprio guerriero qualora non fosse stata eseguita in maniera perfettamente bilanciata.

Ciò sarà molto apprezzato non solo dai fan, ma anche dai neofiti della serie e dunque meno pratici del gameplay e delle sfide di Diablo. In ogni caso già la Beta di Diablo IV (a tal proposito, l'Open Beta di Diablo 4 è stata giocata per oltre 60 milioni di ore) aveva mostrato quanto il Respeccing non richiedesse spese particolarmente onerose, e le parole di Fergusson confermano che questa impostazione resterà tale anche nel gioco completo.

In attesa di ulteriori novità, avete intanto visto il Pesce d'Aprile intitolato Diablo XII, con tanto di teaser fasullo con demoni su Go-Kart?