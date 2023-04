Diablo 4 è il responsabile degli ottimi incassi relativi al Q1 2023 di Activision Blizzard

A distanza di poche ore dal no della CMA all'affare Microsoft x Activision, il colosso dell'industria videoludica ha pubblicato il report finanziario relativo ai primi mesi del 2023, il quale conferma agli investitori gli ottimi risultati ottenuti.

Si parla di una crescita YOY (year-over-year, ovvero rispetto all'anno precedente) dell'87% con ricavi di 740 milioni di dollari. Parlando di introiti, si parla di un incremento del 35% che permette all'azienda di arrivare a 2,38 miliardi di dollari. Stando a quanto dichiarato dal publisher, a crescere sono state tutte e tre le divisioni (Activision, Blizzard e King) e il settore che ha fornito i ricavi più alti è stato quello mobile, dove spiccano titoli come Diablo Immortal, Candy Crush e Call of Duty Mobile. Per quello che riguarda invece i videogiochi per le piattaforme fisse, a dominare è stato Diablo 4 grazie alle numerose prenotazioni effettuate dai videogiocatori che non vedono l'ora di mettere le mani sull'action RPG il prossimo 6 giugno 2023.

Insomma, l'azienda capitanata da Bobby Kotick non sembra passarsela male ed è probabile che l'arrivo di Call of Duty Warzone Mobile, fissato al mese di maggio 2023 in tutto il mondo, le permetta di crescere ulteriormente.