Diablo 4: i retroscena del Release Trailer nel nuovo video di Blizzard

I ragazzi di Blizzard Entertainment tornano sullo spettacolare video in cinematica di Diablo 4 ai TGA 2022 per approfondirne i contenuti e descrivere il lavoro svolto per inscenare la battaglia tra le forze guidate dall'angelo caduto Inarius e le schiere demoniache al seguito della vendicativa Lilith.

Nella nuova video retrospettiva di Blizzard sono intervenuti Adam Fletcher, Joe Shely e Joseph Piepora, rispettivamente Community Lead, Game Director e Associate Game Director del kolossal action ruolistico.

Shely esordisce nel suo discorso spiegando come "Inarius e Lilith sono ovviamente due personaggi centrali della storia di Diablo 4 che vivrete avventurandovi nel mondo di Sanctuary". Il collega Piepora approfondisce ulteriormente i temi trattati nel trailer sottolineando che "nel corso dell'avventura avrete modo di esplorare il carattere di Inarius e Lilith, capire cosa li spinge a portare avanti questa battaglia e osservare come si evolverà il mondo di Sanctuary in funzione delle loro azioni".

Per gli alti esponenti di Blizzard, il nuovo trailer di Diablo 4 è la perfetta rappresentazione dell'eterno conflitto tra il Paradiso e l'Inferno, con Inarius e Lilith che, stanchi di questa contrapposizione, sceglieranno una "terza via" dando vita proprio alla dimensione di Sanctuary. Nel lasciarvi al nuovo video (lo trovate in calce alla notizia), cogliamo l'occasione per ricordarvi che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere il resoconto completo della nostra prova con Diablo 4 e le impressioni sul combat system.