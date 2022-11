Diablo 4, nuovo reveal e apertura pre-order ai TGA? Il rumor di Tom Henderson

Si avvicina sempre più il momento dei The Game Awards, e con esso ecco affiorare i primi rumor sull'atteso evento allestito da Geoff Keighley per celebrare il mondo videoludico. A parlare è il solito Tom Henderson, uno tra i più affidabili insider in circolazione che ci svela anticipatamente qualche informazione su Diablo 4.

Stando a quanto riporta Henderson nel suo ultimo articolo per Insider Gaming, Blizzard Entertainment è pronta per un nuovo reveal dell'hack 'n' slash che dovrebbe tenersi prima della kermesse dell'8 dicembre.

"Si dice che ad alcuni media sarà data l'opportunità di giocare e intervistare gli sviluppatori, con la scadenza dell'embargo "prima del TGA", dichiara Henderson. "È stata fornita una data di embargo precisa, ma non può essere riportata a causa della possibilità di tali date di essere modificate". Non è dunque ben chiaro a cosa si riferisca il rumor, ma possiamo immaginare si tratti di una nuova presentazione di gameplay che possa fornire un un importante approfondimento sul mondo di Sanctuarium.

L'embargo dei media sembrerebbe confermare che Diablo 4 non sarà tra i protagoniti dei The Game Awards 2022, tuttavia un documento leakato di Activision-Blizzard cita l'apertura dei pre-order del gioco proprio in occasione dell'evento videoludico. A questo punto non ci resta che aspettare pazientemente le novità ufficiali che dovrebbero essere rivelate a breve.

Secondo i rumor emersi in precedenza, Diablo 4 sarà pubblicato a marzo ma Mike Ybarra di Blizzard ha consigliato di stare alla larga dalle voci di corridoio.