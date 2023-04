Diablo 4 e la ricerca della build perfetta: i consigli di Wudijo per potenziare l'eroe

Nel nuovo video datoci in pasto da Blizzard dopo averci svelato i segreti dell'endgame di Diablo 4, il noto content creator Wudijo ci offre dei preziosi consigli per potenziare l'eroe e creare la build perfetta.

Con l'ausilio di scene di gameplay inedite dalla dimensione a tinte oscure di Sanctuarium, lo youtuber e streamer con la passione per Diablo e gli ARPG descrive con dovizia di particolari i passaggi da compiere per poter allestire la propria build ideale.

Wudijo ci ricorda ad esempio come non tutti gli oggetti rari e potenziamenti speciali che possono essere sbloccati avanzando nella campagna principale o esplorando Sanctuarium in free roaming sono adatti per la build del proprio personaggio. Il content creator si rivolge poi ai neofiti della serie consigliando loro di adottare un 'approccio ruolistico' e di attenersi allo stile del proprio eroe, soprattutto nelle primissime fasi dell'avventura: a dispetto delle numerose abilità sbloccabili, conviene infatti spendere i primi punti esperienza nel potenziamento di pochi attributi specifici per massimizzarne i danni e le statistiche passive.

Prima di lasciarvi al nuovo video speciale di Blizzard con i consigli di Wudijo, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate il resoconto della nostra prova con la Beta di Diablo 4, un kolossal ARPG in bilico tra due mondi.