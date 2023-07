Diablo 4 riceve la Patch 1.1.0c: mai più acquisti erronei, ma la Stagione 1 non decolla

Dopo i fasti dell'esordio, Diablo 4 sta ora attraversando un periodo piuttosto complicato. I giocatori hanno accolto in malo modo la Patch 1.1.0, mentre la Stagione 1 si sta rivelando meno entusiasmante del previsto. Blizzard ha recepito il feedback della sua utenza ed è ora impegnata a sfornare delle patch correttive.

La più recente, appena resa disponibile su tutte le piattaforme, è la Patch 1.1.0c. Come il suo nome lascia chiaramente intendere, non sovverte il nuovo (e criticato) bilanciamento del gioco, limitandosi piuttosto a rifinire l'esperienza e risolvere una serie di fastidiosi problemi, incluso quello che induceva alcuni giocatori ad acquistare per sbaglio il Battle Pass Premium (è bastata l'aggiunta di un pop-up di conferma).

La casa di Irvine ha inoltre risolto un problema per il quale era possibile infondere un aspetto solo una volta in diversi focus per mano secondaria, regolato la luminosità del pelo dell'Orso Mannaro e del Lupo Mannaro, incrementato la stabilità del codice, ridotto gli episodi di crash e impostato il Percorso Stagionale come focus predefinito nella schermata del Pass Battaglia (il pulsante che il controller seleziona per primo, per intenderci).

Potete consultare il changelog completo dirigendovi sul sito ufficiale di Diablo 4. Nonostante gli interventi più che graditi, questa "piccola" patch non può nulla contro i problemi ben più gravi lamentati dai videogiocatori, alcuni dei quali hanno deciso di abbandonare Diablo 4 con la Stagione 1.