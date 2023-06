Diablo 4 riceverà dei contenuti narrativi dopo il lancio: Stagione 1 quasi pronta

A pochi giorni dalla pubblicazione di Diablo 4 e con gli acquirenti della Ultimate Edition già intenti a godersi l'accesso anticipato, il responsabile della serie Rod Fergusson si è spinto avanti nel tempo rivelando ad IGN USA alcune preziose informazioni sul supporto post-lancio del gioco.

Fergusson ha innanzitutto confermato che le Stagioni di Diablo 4 introdurranno nuovi contenuti narrativi. Questi non andranno a proseguire la storia principale della campagna (per quello ci saranno delle espansioni vere e proprie), ma in compenso contribuiranno ad arricchire la lore impreziosendo ulteriormente il mondo di gioco e offrendo ai videogiocatori nuovi pretesti per affettare bestie demoniache.

"Vogliamo che la storia faccia parte del supporto live service di Diablo 4", ha spiegato Fergusson. "Abbiamo optato per un approccio basato sulle quest, dunque vedrete delle questline narrative. Diablo 4 vedrà il suo contesto arricchirsi ad ogni stagione e ci saranno dei temi narrativi ai quali sarà legata ogni cosa, inclusi gli oggetti cosmetici e le meccaniche. Ci sarà una nuova quest narrativa che non estenderà la campagna, bensì rappresenterà una storia calata all'interno dell'open world. Mentre pensiamo alle future espansioni, questo approccio ci fornisce le opportunità per continuare ad estendere il gioco dal punto di vista della storia, delle meccaniche e del mondo di gioco".

Fergusson ha inoltre aggiunto che lo sviluppo di Diablo 4 procede su binari differenti, dunque Blizzard è in grado di lavorare su più di una componente alla volta. Lo sviluppo della Stagione 1, ad esempio, è già vicino alla sua conclusione, dunque non dovrebbe subire ritardi. La tabella di marcia ufficiale ha fissato il suo inizio tra la metà e la fine di luglio, dunque i giocatori avranno circa un mese e mezzo di tempo - a partire al lancio ufficiale del 6 giugno - per completare la campagna, un requisito indispensabile per poter affrontare i contenuti stagionali.