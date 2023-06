Diablo 4: le ricompense della Stagione 1 saranno uguali per ogni classe

Al momento conosciamo solo la finestra di lancio della Stagione 1 di Diablo 4, ma gli sviluppatori stanno lentamente diffondendo sui social qualche nuovo dettaglio su come funzioneranno i contenuti stagionali.

Grazie ad un tweet di risposta di Rod Fergusson sui social, abbiamo appreso di recente anche un'importante informazione relativa alle ricompense del Battle Pass. Stando a quanto dichiarato dal general manager di Diablo presso Blizzard Entertainment, gli elementi cosmetici gratuiti o premium che si potranno sbloccare scalando i livelli del pass non avranno un legame specifico con le classi.

Se da una parte ci aspettavamo che le skin per il cavallo o gli oggetti da indossare sulle spalle fossero universali, ci coglie di sorpresa scoprire che anche gli aspetti per la trasmogrificazione saranno gli stessi per tutte le cinque classi. Si tratta di un approccio completamente diverso rispetto a quello di Diablo Immortal, in cui ogni stagione proponeva un set diverso per ciascuna classe e il giocatore ne poteva selezionare solo uno da sbloccare. In questo caso, invece, il set sarà uno solo e potranno indossarlo tutti.

In attesa di ulteriori chiarimenti sull'argomento (non è da escludere che il messaggio dello sviluppatore possa aver dato vita a fraintendimenti), vi ricordiamo che sarà necessario creare un nuovo personaggio in ogni stagione di Diablo 4.