Rinvio per Diablo 4? Il gioco di Blizzard sarebbe in cattivo stato, ma il rumor è dubbio

Durante i Game Awards dello scorso mese di dicembre Blizzard ha fissato al 6 giugno 2023 la data di lancio di Diablo 4 su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Un sedicente insider, tuttavia, ha appena messo in dubbio le parole di Blizzard, facendo calare l'ombra di un rinvio sull'hack 'n' slash demoniaco.

Le porte di Sanctuary potrebbero aprirsi più tardi del previsto, stando a quanto affermato da Horns, un utente di ResetEra. In un suo recente post ha scritto che Diablo 4 "si troverebbe in uno stato pessimo", dunque la data di lancio del 6 giugno potrebbe essere messa in discussione. Le sue parole hanno fatto rapidamente il giro della rete, ottenendo la cassa di risonanza di diverse testate e alimentando le preoccupazioni dei fan.

Noi, in ogni caso, non ci fidiamo fino in fondo dell'utente in questione, dal momento che nella mattinata del 25 gennaio s'è reso protagonista di un'uscita infelice tentando di appropriarsi della paternità del leak di Hi-Fi Rush, un gioco che era già stato svelato un giorno prima da Billbil-Kun. Non escludiamo che le sue parole possano avere un fondo di verità, tuttavia in attesa di evidenze più concrete preferiamo andarci con i piedi di piombo. Le rivaluteremo a tempo debito.

Horns è lo stesso ad aver dipinto un quadro poco promettente di Microsoft, Secondo l'utente, a Redmond avrebbero subito ingenti perdite a causa di Azure, dunque nel tentativo di metterci una pezza avrebbero spinto i loro studi a lanciare il prima possibile giochi come Redfall e Starfield, anche se questi due non si troverebbero ancora al massimo della propria forma. Il primo è già stato confermato per il 2 maggio, mentre il secondo è ufficialmente atteso prima della fine di giugno.