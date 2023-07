Diablo 4, è risuccesso nella Stagione 1: perde l'eroe Hardcore per una disconnessione

Le sfortune per i giocatori della modalità Hardcore di Diablo 4 non sono per nulla finite con l'inizio della Stagione degli Abietti, che ha già fatto la sua prima vittima a causa di una disconnessione.

Ad aver subito questa spiacevole ingiustizia è stato lo streamer Wudijo, uno dei più visti per quello che riguarda Diablo 4. Mentre si dilettava nel completamento di un dungeon endgame, il Tagliagole del giocatore ha incontrato la morte pochi istanti dopo una disconnessione che ha mandato giù anche la diretta su Twitch. Come potete vedere nella clip più sotto, gli spettatori non hanno nemmeno avuto il 'piacere' di assistere al decesso, che è avvenuto lontano dagli occhi di Wudijo e della sua community. Per chi se lo stesse chiedendo, il personaggio aveva raggiunto il Livello 93 dopo circa 50 ore di gioco ed era quindi prossimo al level cap.

Fortunatamente lo streamer non si è buttato giù e, anzi, ha colto l'occasione per passare ad un'altra classe. Proprio mentre stiamo scrivendo questa notizia, infatti, il content creator sta giocando con un Incantatore, rigorosamente nella modalità Hardcore. Speriamo solo che questa volta si assicuri di avere a portata di mano una pergamena per evitare la morte in caso di disconnessioni, così da non dover ripetere tutto per una terza volta.

