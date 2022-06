Diablo 4: Rod Fergusson promette novità a breve

Oggi è avvenuto il lancio ufficiale di Diablo Immortal, il nuovo free to play targato Blizzard per PC e dispositivi Android/iOS. Sembrerebbe però che il team di sviluppo si stia preparando anche a fornire qualche dettaglio extra in merito all'attesissimo Diablo 4.

Ad accompagnare il trailer di lancio del gioco gratis, Activision Blizzard ha anche pubblicato un filmato nel quale possiamo ascoltare le parole di Rod Fergusson, storico sviluppatore che ricopre ora il ruolo di General Manager del franchise di Diablo, in merito al futuro del brand. Oltre ad aver parlato delle principali caratteristiche di Immortal e delle recenti novità che hanno coinvolto il terzo capitolo e la remastered del secondo, Fergusson ha confermato che si tornerà presto a parlare di Diablo 4.

Purtroppo non sappiamo quando e in che modo potremo conoscere nuovi dettagli sul gioco, ma non è da escludere che il quarto capitolo dell'iconica serie di action RPG possa mostrarsi in una delle conferenze estive o in un appuntamento ad hoc organizzato da Blizzard (vi ricordiamo che non sembra esserci un BlizzCon all'orizzonte).

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate proprio un'intervista a Rod Fergusson e a Jeff Grubb in merito a Diablo Immortal.