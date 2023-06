Diablo 4: Sanctuarium accoglie il primo giocatore al mondo di Livello 100

Mentre fervono i preparativi per il day one di Diablo 4, l'Early Access della dimensione a tinte oscure di Sanctuarium accoglie il suo primo giocatore al mondo di Livello 100. Il creatore di contenuti Rob2628 afferma infatti di aver raggiunto il livello massimo dell'ARPG di Blizzard.

Lo streamer di Twitch e YouTube riferisce di essere arrivato a toccare il Level Cap di Diablo 4 giocando (quasi) ininterrottamente per tre giorni, sin dalle primissime battute dell'attuale fase Early Access che coinvolge coloro che hanno prenotato le edizioni Ultimate o Deluxe dell'attesissimo action ruolistico della casa di Irvine.

Per raggiungere questo importante graduardo, il creatore di contenuti spiega di aver optato per una build basata sulla Classe del Barbaro di Diablo 4, giocando quasi esclusivamente in gruppo per massimizzare il quantitativo di punti esperienza ottenuti partecipando alle missioni principali, alle attività secondarie e alle sfide endgame.

L'aspetto più controverso della strategia adottata da Rob2628 per raggiungere il Livello 100 è però rappresentato dall'utilizzo di un exploit delle lobby multiplayer che gli ha consentito di ripristinare rapidamente le istanze dei dungeon dopo l'uscita dal gruppo del giocatore principale, un 'trucchetto' che gli ha permesso di guadagnare del tempo prezioso nella sua frenetica corsa al Level Cap.

Prima di lasciarvi al video registrato da Rob2628 nel momento in cui il suo Barbaro ha raggiunto il Livello 100, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere la recensione di Diablo 4 a cura di Antonello "SchiacciSempre" Gaeta.