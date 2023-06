Diablo 4, a Sanctuarium in compagnia: come funziona la modalità cooperativa

Accanto al comparto PvP di Diablo IV, i nuovi avventurieri in viaggio attraverso Sanctuarium possono fare affidamento anche su di una interessante modalità cooperativa.

Di seguito, vi riportiamo tutti i dettagli legati alla possibilità di condivisione dell'esperienza proposta da Diablo IV.

Come sbloccare la modalità co-op di Diablo IV

Come funziona la modalità co-op di Diablo IV

Per potersi dedicare alla caccia ai demoni in compagnia dei propri amici, i giocatori devono prima di tuttodi Diablo IV. Piuttosto breve, questa sezione si conclude con l'arrivo del protagonista nella città di, dove sarà appunto possibile sbloccare la modalità co-op. A partire da questo momento, sarà possibile sfruttare il menu di gioco di Diablo IV o le impostazioni di Battle.net per creare un party composto da unRicordiamo che susarà possibile affidarsi solamente alla cooperativa, mentre suDiablo IV propone anche sessioni di. Nessun limite invece sul fronte hardware: grazie al supporto al, gruppi di amici potranno unire le forze a Sanctuarium a prescindere dalla piattaforma di gioco utilizzata, traUna volta attivata la modalità cooperativa di Diablo IV, il giocoalla composizione del gruppo di avventurieri. In particolare, numero, potenza e salute dei nemici muteranno, in modo tale da offrire al party un adeguato livello di sfida. Di conseguenza, la cooperazione tra i partecipanti sarà essenziale per superare ogni sessione di gioco multiplayer. Ricordiamo però che latra i partecipanti alla partita sarà personalizzata, sia in funzione del livello di progressione di ciascun eroe sia in modo tale da privilegiare l'utente che ospita la sessione di gioco.Come già segnalato nella nostra recensione di Diablo IV , ricordiamo inoltre che il titolo Blizzard supporta la. Ciò significa che i progressi compiuti nel corso di ogni partita saranno tenuti al sicuro nel proprio account Battle.net, a prescindere dalla piattaforma di gioco utilizzata. Per gli avventurieri che contano di dividersi tra PC e console, ad esempio, non sarà dunque necessario ripetere missioni già completate su l'una o l'altra piattaforma.