Diablo 4, Sanctuarium si evolve su PC con riflessi e ombre in Ray Tracing

In coincidenza dell'evento NVIDIA dal CES 2024 che ha fatto da sfondo al trailer RTX di Dragon's Dogma 2, Blizzard Entertainment ha alzato nuovamente il sipario sull'universo post-apocalittico di Sanctuarium per confermare l'imminente arrivo dei riflessi e delle ombre Ray Tracing nella versione PC di Diablo 4.

L'importante aggiornamento che interesserà tutti gli esploratori della dimensione open world di Diablo 4 su PC equipaggiati con le schede grafiche della famiglia GeForce RTX di ultima generazione (e, in misura limitata, i possessori di GPU RTX Serie 30) andrà infatti a migliorare il comparto tecnico con l'introduzione delle ombre e dei riflessi gestiti in Ray Tracing.

Il filmato confezionato dalla casa di Irvine mostra i benefici offerti dall'utilizzo del DLSS 3 e del Frame Generation, grazie ai quali è possibile aumentare sensibilmente il framerate attingendo alla potenza di elaborazione delle GPU NVIDIA più performanti e alle tecnologie di upscaling e upscaling 'intelligente' dell'azienda di Santa Clara.

Le novità snocciolate da NVIDIA e Blizzard in questo video saranno disponibili a marzo con un update gratuito che interesserà tutti gli utenti PC di Diablo 4 con GPU NVIDIA GeForce RTX. Da qui ai prossimi giorni, ad ogni modo, il team di Irvine dovrebbe tenere un evento in streaming per svelare i contenuti della Stagione 3 di Diablo 4.