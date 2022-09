Diablo 4, Sanctuary vi richiama: spediti i primi inviti della nuova Closed Beta

Come testimoniano gli utenti del forum di ResetEra, Blizzard Entertainment ha iniziato a spedire i primi inviti della nuova Closed Beta di Diablo 4, tramite la quale potrete testare con mano i contenuti end game della nuova incarnazione dell'infernale hack 'n' slash in arrivo su PC e console.

Sfortunatamente non tutti avranno grandi chance di essere scelti da Blizzard, in quanto la compagnia ha deciso di premiare quei giocatori che già hanno investito molto tempo a giocare i titoli della serie. In particolare saranno selezionati quegli utenti già esperti dell'end game di Diablo 2: Resurrected, Diablo 3, o Diablo: Immortal. Questa nuova Closed Beta è in arrivo su tutte le piattaforme, e quindi su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One con tanto di supporto a cross-play e cross-progression.



Questa nuova fase di test non includerà anticipazioni sulla trama in quanto "la storia completa del ritorno di Lilith a Sanctuary non è qualcosa che vorremmo rovinare prima del lancio; i giocatori esploreranno Sanctuary post-campagna durante la closed beta dell'end-game", dichiara Blizzard. Non ci resta che invitarvi a controllare la vostra mail in caso siate stati selezionati da Blizzard.

Se non siete tra i fortunati che verranno eletti in questa circostanza non disperate, dal momento che nel 2023 si terrà una Open Beta di Diablo 4.