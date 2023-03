Diablo 4: scampoli di gameplay inediti dallo streaming di Blizzard

Dopo aver mostrato classi e contenuti dell'Open Beta di Diablo 4, Blizzard ha colto l'occasione offerta dall'ultimo appuntamento in streaming con gli appassionati per mostrare degli scampoli di gameplay inediti dell'atteso GDR action.

Nel corso di questa sessione di domande e risposte, gli esponenti del team di Irvine hanno alzato ancora una volta il sipario sull'universo a tinte oscure di Sanctuarium per offrirci un assaggio dell'esperienza ARPG che vivremo scegliendo il guerriero più affine al nostro stile di gioco.

I temi trattati dai membri di Blizzard spaziano dalla 'curva del danno' assorbito e arrecato dal proprio alter-ego in base al livello di esperienza raggiunto ad aspetti come le abilità di classe, l'esplorazione free roaming o lo schema dei comandi, con un resoconto delle informazioni già condivise in questi mesi dagli autori californiani.

Per testare le tante migliorie grafiche, ludiche e contenutistiche promesseci da Blizzard non ci resta che attendere l'inizio dell'Open Beta di Diablo 4: gli acquirenti in preordine potranno accedervi anticipatamente dal 17 al 19 marzo, mentre per tutti gli altri ci sarà da pazientare fino alla riapertura della Beta Pubblica prevista per il 24, 25 e 26 marzo.

Nel frattempo, vi invitiamo a leggere il nostro approfondimento con le impressioni positive sul combat system di Diablo 4, il cui lancio è previsto per il 6 giugno su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.